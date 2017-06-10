خطبتها لياسر جلال.. أشعلت الغيرة في قلب النجم الوسيم

تعاني من حسد وغيرة بعض الفنانات اللبنانيات

رفضت عمل شقيقتها بالتمثيل.. وتخاصمتا تسع سنوات

القاهرة ـ محمد صلاح

قصة الحب الكبيرة الرومانسية بين يوسف الخال الملحن والممثل والفنان التشكيلي اللبناني ونيكول سابا.. تحمل الكثير من الألغاز والإثارة والتشويق.. فقد ذكرت نيكول انهما ظلا على علاقة حب استمرت 10 سنوات.. بدأت من كوننا جيرانا.. ثم تعارفنا في اكثر من حفل ومناسبة فنية.. وأصبحنا مرتبطين عاطفيا بشكل كبير.. وعلمت الدنيا كلها بقصة حبنا.. وسافرت الى مصر من اجل التمثيل والغناء.. وفي تلك الفترة تلقيت عرضا من الزعيم عادل امام لأؤدي أمامه بطولة فيلم «التجربة الدنماركية» ووسط سعادتي بنجاحي الكبير.. فوجئت بيوسف في قمة الغضب والثورة بسبب بعض المشاهد التي جسدتها في الفيلم والملابس التي ارتديتها.. وحاولت اقناعه.. ولكن الأمور وصلت لطريق مسدود بيننا وكانت النهاية المؤقتة.. وافترقنا وانفصلنا منذ عام 2002 حتى 2008.. واصبح لكل منا حياته الخاصة.. وبعد سنوات قليلة تلقيت هدية عيد ميلادي.. وعندما فتحتها فوجئت انها من يوسف.. وكانت سببا في عودة العلاقة العاطفية بيننا لأننا لم ننس مشاعرنا.. وكان الزواج.. والنهاية المنطقية لهذه العلاقة هي الزواج وتأسيس عائلة.. وللعلم فقد تعمدت ان يكون زواجنا كنسيا اي ابديا بكنيسة مار إلياس في بيروت.. والغريب ان والدي لم يتمكن من حضور حفل الزواج لإصابته بوعكة صحية شديدة نقل على اثرها الى المستشفى للعلاج مما اصابني بالتوتر طوال الحفل.

خطبة محيرة

ما زال الغموض يغلف قصة ارتباط الفنانة نيكول بالفنان المصري ياسر جلال شقيق الفنان رامز جلال.. حيث فوجئ الجميع في مارس 2011 بإعلانهما الارتباط العاطفي وارتداء خاتم الخطوبة وذلك في الاستديو اثناء مشاركتهما في مسلسل «نور مريم» والتقطا العديد من الصور الخاصة ومع زملائهما بالمسلسل.. وتم نشر الخبر في جميع وسائل الإعلام، ودهش الوسط الفني للخطوبة المفاجئة.. وبعد انتهاء تصوير المسلسل.. اكتنف الغموض العلاقة فلم يظهرا معا او ينشر لهما خبرا.. وبعد فترة ووسط صمت تام من الطرفين تم تسريب خبر على استحياء شديد بانتهاء الخطوبة.. وانفصال الخطيبين.. وتردد وقتها اكثر من سيناريو منها ان نيكول أرادت ان تستفز يوسف الخال حبيب القلب بإعلان خطبتها على ياسر.. مما جعله يعجل بالعودة اليها من جديد خوفا من ضياع حبه الوحيد.. ودليل صحة هذا السيناريو انها تزوجت من يوسف بعد إشاعة خطبتها لياسر بست شهور فقط.. والسيناريو الآخر ان خبر وصور الخطوبة كانت نوعا من الدعاية للمسلسل وللطرفين معا.. حتى يتم لفت الأنظار إليهما.

صراع الجميلات

وسامة وأناقة يوسف الخال جعلته دائما محط انظار الجميلات.. وخاطف قلوب الحسناوات.. لذلك لم يكن غريبا ان تتصارع عليه الفنانات.. ولعل اخطر صراع كان بين نيكول سابا ورزان مغربي.. إذ كان يوسف في بدايته الفنية جارا لنيكول سابا، وكانت تربطهما علاقة حب ثم انفصلا.. وارتبط بالمذيعة رزان مغربي عاطفيا في تلك الفترة وان كان قلبه ما زال معلقا بنيكول.. التي كانت متأكدة من عودته اليها لأنهما خلقا احبابا وأزواجا ولم يتخيل احدهما ان يكون لغير الآخر.. واثناء تلك الفترة كان مسلسل «عدى النهار» يجمع بين الغريمتين في استديوهات القاهرة.. مما جعلت المشاكل تنفجر بينهما كثيرا في الكواليس ولم يكن احد يعلم السبب.. حتى وصل الأمر الى مشاجرة علنية كلامية أنهته نيكول بتحديها لرزان ان يوسف الخال لها ولن يذهب لغيرها.. فانكشف المستور امام الجميع.. ومن وقتها عاد الوسيم الى صاحبة توكيل قلبه نيكول.. ولم يتركها حتى الآن.. ولكن ما زالت القلوب غير صافية بين رزان ونيكول حتى اليوم.. رغم انتهاء ارتباط الخال برزان.

صراع ساخن على صفحات وسائل الإعلام عاشته نيكول سابا مع اللبنانية سيرين عبدالنور.. وتبادلتا الاتهامات والخصومة بسبب لقائهما على متن الطائرة المتجهة لدبي.. ولكن نيكول تعمدت تجاهل زميلتها وعدم مصافحتها.. وحين سألت من احد الصحافيين عن سر عدم مصافحتها لها قالت انها لم تتعرف عليها ولا تهتم بأعمالها.. مما جعل سيرين ترد بأن نيكول لم تعرفها رغم جلوسها لأكثر من ساعة تتحدث مع وائل جسار الذي كان يجلس بحوار سيرين.. ويبدو انني كنت متنكرة.. وأكدت ان نيكول ليست صديقتها ولا تشغل بالها بها.. وان كانت أبدت دهشتها من رد فعل صديقها يوسف الخال زوج نيكول الذي تربطنا علاقة احترام وصداقة.. ولكنه قال ان اسرته خط احمر.. وكذلك هي (سيرين) كرامتها وسمعتها خط احمر.. وانه فنان محلي جدا ولا احد يعرفه خارج دياره.. وبالطبع توترت علاقة يوسف ونيكول بسيرين.. بل انقطعت نهائيا.

أزمة طاحنة انتقلت من داخل منزل اسرة سابا الى وسائل الإعلام بسبب الخلاف الشديد بين نيكول واختها نادين.. بسبب دخول نادين الوسط الفني ومشاركتها في أحد المسلسلات المصرية «زينات والتلات بنات» مع فاروق الفيشاوي.. مما جعل نيكول تدخل معها في خلاف شديد لرفضها دخولها مجال التمثيل بحجة صعوبة المناخ العام وقسوة العمل فيه.. وتحت شعار الخوف على شقيقتها.. في حين فسر البعض ذلك الرفض انه من باب الغيرة بين الشقيقتين.. والخوف من ان تخطف نادين الأضواء من شقيقتها.. وتصاعدت حدة الأزمة بينهما لدرجة غياب نيكول عن زفاف نادين والذي عقدته في إحدى الكنائس في منطقة الزمالك بالقاهرة 2006.. ولم ينجح أحد في إصلاح ما افسده الفن بين الشقيقتين الا فى عام 2015 حين تبادلا نشر التهاني بأعياد الميلاد وصور بناتهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

27 دقيقة فقط تسببت في ازمة كبيرة بين وسائل الإعلام ونيكول وزوجها من جهة.. وبعض رواد وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من جهة اخرى.. حيث نشرت نيكول الأم بطريق الخطأ صورة لابنتها نيكول على موقعها الرسمي بالانستغرام.. وحين تنبهت لذلك قامت بحذف الصورة بعد مرور 27 دقيقة فقط استغرقها وجود الصورة على الصفحة.. وكانت تلك الدقائق كافية ان تلتقطها وسائل الإعلام وتقوم بنشرها على صفحاتها.. وهو ما اثار غضب يوسف الخال ونيكول وبعض اصدقائها ومتابعيها.. وشنوا هجوما شرسا على المواقع الالكترونية التي نشرت صورة الصغيرة.. والتي اعتبرها والداها سرا حربيا وامرا خاصا جدا لا يجب الكشف عنه.. وتبادلت المواقع الالكترونية والخال الانتقادات الساخرة لفترة طويلة بعدها.. وعلى الفور نشر صورة له مع ابنته الصغيرة كنوع من الاستهزاء بمن نشر صورة اخرى لها.



شعور غريب تشعر به دائما نيكول سابا ويطاردها وهو انها تعاني من حسد وحقد وغيرة بعض الفنانات خاصة اللبنانيات.. اللاتي كن احيانا ينتقدن قيامها بالغناء والظهور في المناسبات الفنية اثناء فترة حملها.. وعدن لانتقادها لأنها لا تظهر كثيرا او تقوم بإحياء حفلات ولا تشارك في اعمال فنية اثناء فترة رعايتها لابنتها الصغيرة.. وأكدت انهن لا يتزوجن ولا ينجبن ولا يقدمن أعمالا فنية مميزة.. ولكنهن يتابعن نيكول في تسريحة ولون الشعر والأعمال الفنية.. واعرف كم الحقد والحسد داخلهن ولكني لا ابالي بهن وبمشاعرهن.

الفنانة نيكول سابا مطربة وممثلة وعارضة ازياء.. وصلت للنجومية بسبب موهبتها وجمالها.. وذكائها اللافت للنظر.. تألقت امام الكاميرات وقدمت أعمالا درامية مميزة.. ونجحت في حفر اسمها وسط نجمات الوطن العربي.. ولكنها دائمة الإجادة لإثارة الجدل والانتقادات بسبب جرأة ادوارها وملابسها واغانيها.. بل وصورها على مواقع التواصل الاجتماعي.. وهي صاحبة قصة الحب التي تحدث عنها الوطن العربي لسنوات طويلة مع زوجها الفنان الوسيم يوسف الخال.. «الأنباء» تكشف المستور وأهم الأزمات والمشاكل في مشوارها الفني وحياتها الشخصية وخلافاتها.