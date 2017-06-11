وضعت حلقة الفنان اللبناني وائل كفوري في "رامز تحت الأرض" علامات استفهام لدى بعض المشاهدين، الذين أكّدوا أنّ المقلب مركّب وشكّكوا بمصداقية البرنامج.

وفي التفاصيل، فقد ظهر وائل في بداية المقلب، وهو داخل السيارة ببنطلون جينز أزرق، فيما ظهر في آخر المقلب وهو يتحدث الى رامز ببنطلون أسود، ما أثار تساؤلات المشاهدين.

إلّا أنّ البعض اعتبر أنّ جينز وائل الأزرق، تحوّل الى أسود بعد نزوله في الرمال المتحركة، فيما أكّد البعض الآخر أنّ المقلب مركّب، والفنان اللبناني غيّر بنطلونه.

يُذكر أن الإعلامية علا الفارس تعرّضت للإنتقادات نفسها، بعدما تغيّر لون بنطلونها في سياق الحلقة.