حرص "الزعيم" عادل إمام على إبقاء حياته الأسرية بعيداً من الأضواء، بخاصة ابنته سارة التي لم تظهر على الإعلام إلّأ نادراً.



ولرما المرة الوحيدة التي عرف فيها الجمهور سارة إمام، كانت خلال حفل زفافها الذي حضره عدد ضخم من النجوم.

وذكر الكوميديان المصري في حوارات سابقة له أنه رفض دخول ابنته سارة مجال الفن، كما قال إنه لا يستطيع أن يتقبل فكرة أن تقوم ابنته بتقبيل رجل غريب بدعوى التمثيل، ما أثار جدلاً واسعاً ضده في حينئذ حول "ازدواجية المعايير لديه".

وإمام متزوج من هالة الشلقاني، ورزقا بالمخرج رامي والممثل محمد إلى جانب سارة.

ويشارك إمام الأب في السباق الدرامي خلال شهر رمضان الحالي عبر بطولة مسلسل "عفاريت عادل إمام" من إخراج ابنه رامي، بينما يؤدي محمد بطولة مسلسل "لمعي القط".