تسببت حالة الفزع التي صاحبت الفنانة هدى خلال وجودها في برنامج “هاني هز الجبل”، في تصرف غير متوقع على الإطلاق دفع القائمين على العمل لإنهاء المقلب فوراً!

بدأ الأمر بوقع هدى ضحية مقلب هاني رمزي في برنامج “هاني هز الجبل”، لتدخل في نوبة صراخ وبكاء متواصلين بعد أن سقط السيارة على الجبل، وأصبحت على وشك السقوط نهائياً من أعلاه.

وانهارت هدى مع كلمات هاني رمزي لها، الذي أخذ يتحدث معها كأنه أحد فريق البرنامج المشرف على استضافتها، لتحاول بشتى الطرق أن تجعله يصمت حتى تستطيع أن تفكر في خطوتها التالية.

هدى حاولت أن تضع الماء على وجه السائق حتى يفيق من غيبوبته، إلا إنه ظل فاقد الوعي، لتقرر أن تقفز من السيارة قبل أن تقفز بها من أعلى الجبل، وفتحت هدى الباب بالفعل واخذت أولى خطوتها خارج السيارة، وقفزت، مما دفع هاني رمزي لإنهاء المقلب في الحال من خطورة ما حدث.

هاني رمزي كشف عن نفسه سريعاً لهدى التي ظلت تبكي من شدة الخوف، ليحاول أن يهدأ من روعها قليلاً معتذراً لها عن ما حدث.

برنامج “هاني هز الجبل” يقنع الضيف بأنه بصدد زيارة ملجأ للأطفال اعلى جبل لبنان، وبعد أن تنتهي الزيارة تسقط العربية من منحدر، ويفقد السائق الوعي فيحاول الضيف إنقاذ نفسه بطريقته الخاصة.