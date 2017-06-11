قليلون هم من استطاعوا الإفلات من الوقوع في مقلب الفنان رامز جلال هذا العام، خاصة أنه لجأ إلى خطة محكمة لتنفيذ برنامجه رامز تحت الأرض.



الإعلامي الرياضي المصري مدحت شلبي كشف عن كونه استطاع أن يفلت هذا العام من الوقوع في فخ رامز جلال، وسرد تفاصيل الأمر عبر برنامجه الرياضي الذي يعرض في شهر رمضان الجاري.



وأوضح مدحت شلبي الذي جاءت شهرته عبر بوابة التعليق الرياضي، أنه تلقى اتصالا من الإعلامي اللبناني نيشان وذلك قبل حلول شهر رمضان، حيث أخبره برغبته في استضافته ببرنامج من أجل شهر رمضان، وهو ما دفع شلبي إلى التأكد من هوية من يكلمه، واستفسر من صديق له عن رقم هاتف نيشان وبالفعل تأكد من كونه هو من اتصل به.



بعدها تلقى شلبي اتصالاً من شخص يدعى محمد حلمي مدير إنتاج، وأتم الاتفاق مع الإعلامي المصري على كافة التفاصيل المادية المرتبطة بظهوره، حيث وصل الثنائي إلى اتفاق يرضي الطرفين.



إلا أن الشك تسلل إلى قلب مدحت شلبي في أن يكون للأمر علاقة برامز جلال، خاصة أن التصوير سيكون في أبوظبي، وهو ما دفعه إلى الاتصال في اليوم التالي برامز جلال، وأخبره بما جرى وسأله عما إذا كان له علاقة بالأمر، لكن رامز أقسم له أن لا علاقة له بالأمر، وأنه يقوم بتصوير فيلم جديد بمدينة الغردقة.



وعلى الفور اتصل مدحت شلبي بصديق له في الشرطة بمدينة #الغردقة، وسأله عما إذا كان رامز يقوم بتصوير فيلم جديد هناك أم لا، ليعلم بعدم وجود فيلم يتم تصويره، وهو ما جعله يتأكد أنه سيكون ضحية لمقلب رامز.



ورغم معرفة مدحت شلبي بالأمر، إلا أنه استمر في مجاراة مدير الإنتاج وأرسل إليه جواز سفره من أجل الحصول على تأشيرة الدخول، كما حصل على تذاكر الطيران، وفي يوم السفر لم يتوجه إلى المطار واكتفى بإرسال رسالة نصية إلى رامز جلال قال فيها "تعيش وتاخد غيرها يا رامز".