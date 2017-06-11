مسلسل محلي ضخم عرض الجزء الأول عام 1979 والثاني 1982 وهو من الأعمال التربوية التي ترفع لها القبعة من خلال الاحداث التي كتبها الراحل طارق عثمان وانتجتها رائدة مسرح الطفل عواطف البدر التي كتبت الجزء الثالث من هذا المسلسل وتم تصويره، ولكنه حتى هذه اللحظة حبيس ادراج وزارة الإعلام دون معرفة أسباب هذا «الحبس»!

الأجزاء الأولى كانت من بطولة الراحل خالد النفيسي والفنانة حياة الفهد واسمهان توفيق وعبدالرحمن العقل وآخرين، ومن اخراج الراحل حمدي فريد، اما الجزء الأخير فشارك فيه نخبة كبيرة من النجوم الكبار والشباب وتصدى لإخراجه رمضان علي.