انهارت الفنانة اللبنانية مايا نصري خلال وقوعها السبت، ضحية جديدة في برنامج المقالب "هاني هز الجبل"، الذي يقدمه الفنان هاني رمزي.

ومع بدء المقلب واصطدام السيارة بأخرى ووقفوها على حافة الجبل سيطرت حالة من الدهشة والهلع والصراخ على نصري التي لم تتوقف عن طلب التحدث مع اطفالها والصراخ لوالدتها ومناجاة رب العالمين.

واستطاعت نصري السيطرة على اعصابها الا انها لم تتوقف عن الصراخ على رمزي وهو يتقمص دور صاحب السيارة.

وبعد أن كشف رمزي عن المقلب، قالت نصري: "اخس عليك يا هاني، والله حرام عليك اللي أنت عملته، كنت مبسوط وأنت شايفني بموت".

وبعد أن نجح رمزي في تهدئتها ووصول فرقة دبكة الى المكان، رقصت مايا معها بطريقة عفوية وتلقائية وبدت في غاية الهدوء.