كشف الفنان السوري سامو زين أن والده قتل عمدا بسبب جرعات الكيماوي التي أخذها أثناء علاجه في سوريا، في الوقت الذي لم يكن يعاني فيه من مرض السرطان.

وأضاف خلال استضافته في برنامج "العاشرة مساء" مع الإعلامي وائل الابراشي أنه أكتشف الأمر حينما جاءت شقيقته إلى مصر وقرر أن يستكمل علاجها بالكيماوي فيها، لكن الفحوصات الطبية المصرية أثبتت عدم معاناة شقيقته من السرطان، وأن الجرعات التي تتناولها سوف تقتلها.

وتابع زين أنه قرر جلب التقارير الطبية الخاصة بوالده إلى مصر ليتفحصها الأطباء، ليخبروه أنها تقارير غير مختومة وغير صحيحة، وأن جرعات الكيماوي التي أخذها والده هي التي قد أماتته ببطئ.

وأعلن إنه طلب الاستغاثة من الرئيس السوري بشار الأسد، وقدم شكوى ضد الأطباء، بعد أن أنقذ أخته من الموت، مشددا على أنه لن يترك حق والده.