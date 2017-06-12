كشف الإعلامي محمد الغيطي، أن السلطات الإماراتية أنذرت الفنانة أحلام وزوجها رجل الأعمال القطري مبارك الهاجري 48 ساعة لمغادرة أراضيها؛ بسبب تدوينة له على حسابه الشخصي بموقع «إنستجرام».

وقال الغيطي خلال برنامج «الخيمة» المذاع على فضائية «LTC» إن النائب العام الإماراتي أصدر بيانا حذر فيه المواطنين في الإمارات من دعم أمير قطر بعد قرار قطع العلاقات الدبلوماسية.

كان زوج الفنانة الإماراتية أحلام، رجل الأعمال القطري مبارك الهاجري، دعم الأمير القطري تميم بن حمد آل ثاني بعد اتخاذ عدد من الدول العربية قرارا بقطع علاقاتهم الدبلوماسية مع قطر.

ونشر "مبارك"، صورة للأمير القطري، عبر صفحته الشخصية على موقع "إنستجرام"، وعلق عليها قائلا: "من كان الله معه فما فقد أحدًا ومن كان الله عليه فما بقي له أحد".

"أحلام" في موقف لا تحسد عليه.