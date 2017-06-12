ارتدت الحجاب واعتزلت الفن.. وعادت للتمثيل مرة أخرى

تزوجت كندي إيطالي وأصبحت داعية إسلامية بلا مقابل مادي

القاهرة ـ محمد صلاح

الفنانة المعتزلة حلا شيحة.. أثارت فضول الوسط الفني اكثر من مرة طوال مشوارها القصير في الوسط الفني المليء بالكثير من الاحداث الدرامية الغامضة الصادمة للجميع..فرغم تألقها وتجسيدها ادوار البطولة المطلقة امام كبار النجوم وشهرتها ونجوميتها..الا انها فاجأت الجميع بقرار الاعتزال وارتداء الحجاب ثم العودة وخلع الحجاب..ثم الاعتزال وارتداء النقاب..وتحولت لداعية دينية.. وفي ملف حياتها الشخصية تزوجت من الفنان هاني عادل وانفصلت عنه قبل الزفاف بأيام..وتزوجت من شاب كندي ايطالي.. «الأنباء» تكشف المستور في حياة حلا شيحة واهم الكواليس والاسرار والازمات التي صادفتها.. وماذا تفعل حاليا؟

فوجئ الجميع في فبراير 2006.. في نفس يوم ميلادها الموافق أيضا تاريخ زواج والديها أحمد شيحة والسيدة نادية. يعقد قران الفنانة هاني عادل قرانه على الفنانة المعتزلة حلا شيحة في حفل عائلي هادئ بعد قصة حب كبيرة... بدأت لمدة عام ونصف العام في سرية تامة وحرص الحبيبان على عدم اعلان مشاعرهما لاحد واقتنعا بان دقات قلبهما التي بدأت مع حضورها حفل غنائي لفرقة وسط البلد التي يديرها هاني.. وتبادلا ارقام الهاتف وتحدثا لفترة..ثم صارحا بعضهما بمشاعرهما.. واتفقا على الزواج بعد اقناع اسرتيهما برغبتهما في الارتباط وتمت الخطبة ثم عقد القران.. ورفضت أن تكون النجومية حاجزا يمنعها من ممارسة حياتها العادية كفتاة تريد تكوين أسرة.

طلاق قبل الزفاف

طلاق الفنانة المحجبة حلا شيحا وهاني عادل صاحب فرقة «وسط البلد» بتلك السرعة وقبل بزفافهما بايام قليلة جدا..احدث ضجة كبيرة بالوسط الفني.. خاصة أنه لم يمر على ارتباطهما أكثر من 5 أشهر فقط وظهرا معا باستمرار.. وكانا دائما يؤكدان انهما احسنا الاختيار وانه زواج العمر كله..وأنهما أسعد زوجين في الدنيا وبينهما حالة من التفاهم والانسجام... وبدأ الزوجان في تأثيث عش الزوجية.. وكان من المقرر زفافهما في نهاية الصيف.. ولكن فجأة تم الانفصال بصورة صادمة.. وتردد وقتها انها اكتشفت انه ارتبط بها من اجل البحث عن الشهرة والنجومية.. في حين رد عادل على تلك الاقاويل انه لا يعتقد أن مثل هذا الكلام قد صدر من حلا وإذا كانت قد قالته فهي خطأ ولا يمت للحقيقة بصلة لأنني حققت شهرتي من خلال الفرقة الموسيقية الناجحة التي كونتها مع أصدقائي منذ 11 سنة حصدنا خلالها شهرة واسعة خارج مصر ولو أنني أفكر في الشهرة لكنت أصدرت ألبوما منفردا منذ سنوات رغم العديد من العروض التي تلقيتها.. كما انني دخلت مجال التمثيل بعيدا عن حلا ونجحت بحمد الله واشاد بي النقاد والخبراء والجمهور..من خلال عودة فيلم «الندلة» ولم تكن لحلا دور في ترشيحي مع فرقتي لهذا العمل لان ترشيحي جاء من خلال المنتج محمد السبكي.



من ناحية اخرى، تردد وقتها ان والد وشقيقات حلا كانوا يرفضون زواجها من هاني عادل وان هناك فروقا بينهما في المكانة الاجتماعية والفنية والفكرية..واختلاف الشخصيتين سيؤدي للفشل.. في الوقت الذي يفسد هذه المقولة ان هناك علاقة مميزة كانت تربط الاسرتين قبل الارتباط وان كان هناك بعض التحفظات لدى والدتها على الارتباط ليس اعتراضا على العريس بقدر تخوفها من اختلاف الشخصيتين لان ابنتها افكارها متحررة ومتفتحة..في حين ان العريس شرقي الطباع غيور الى حد كبير..مما جعله يصرح وقتها بأننا مختلفان في الأفكار والآراء التي تستحيل معها الحياة.



كذلك تؤكد الانباء ان اهم اسباب الانفصال كان بسبب زوجة هاني عادل الفرنسية والدة ابنتيه حيث كان هناك خلاف شديد بين الزوجين اثناء ارتباط هاني بحلا.. وانهما قررا الانفصال بهدوء..وانه صارح حلا بكل التفاصيل بينه وبين زوجته الفرنسية..ولكن بعد الخطبة وعقد القران فوجئ بزوجته الفرنسية تتودد اليه من جديد وتؤكد ان الخلافات التي بينهما يمكن حلها بسهولة وان تعود الحياة الزوجية بينهما للحفاظ على تربية بناتهما..وتغيرت الامور بشكل كبير.. لان الاتفاق كان الانفصال وهو الامر الذي جعل حلا توافق على الزواج منه..ولكن بعد تغيير الاوضاع ثارت حلا ورفضت ان تكون الزوجة الثانية..وتم وضع الاختيار الصعب امامه اما حلا بمفردها.. واما بناته وكان الاختيار القاسي على نفسه واختار بناته ووالدتهما..والطريف ان هاني انفصل عن زوجته الفرنسية نهائيا ولم يتزوج بأخرى..ولكن ترتبطه بها علاقة جميلة لانهما اصبحا اصدقاء.. وقدم لها الشكر على مواقع التواصل الاجتماعي في عيد الام واكد لها انها نجحت في الاهتمام ورعاية بناته ونشأتهما جميلة وانها صديقة رائعة تستحق الاحترام والتقدير.



حجاب مفاجئ

الغريب أن حلا الفتاة متحررة جدا في حياتها الشخصية التي تعتنق افكارا، انها مسؤولة عن تصرفاتها طالما لا تسيء لنفسها او لأسرتها.. لذا لم يكن غريبا أن تشاهد لها صورا بالمايوه البيكيني مع أحد أصدقائها على شاطئ البحر بالاسكندرية قبل ان تفاجئ الجميع باعلان ارتداء الحجاب والابتعاد عن الفن.. وذلك عقب حضورها جلسات دينية كانت تحضرها مع حنان ترك.. واعقبها بعض الرؤى والاحلام التي اصابتها بالرعب الشديد واطارت النوم من عينيها وانهمرت دموعها بشكل لا إرادي ومستمر.. واصابها الخوف والهلع من الموت والحساب ويوم القيامة فقررت ارتداء الحجاب.. لاعتقادها انها رسالة موجهة لها باعتزال الفن.



وهكذا في عام واحد قدمت العديد من الاعمال الناجحة جدا.. وبعد انطلاقة فنية رائعة بتجسيدها شخصية «حبيبة» ابنة الزعيم عادل امام في فيلم «عريس من جهة امنية».. واولها كان مع خالد النبوي في مسلسل «رجعلك يا اسكندرية» وفيلم «اريد خلعا» مع اشرف عبدالباقي الفيلم الذي اثار ضجة اعلامية في وقت عرضه.. ومع محمد فؤاد فيلم «غاوي حب».. ارتداء حلا الحجاب واعتزالها الفن لم يستغرق طويلا وعودتها كانت بشكل مفاجئ للجميع.. مما جعل البعض يتهمها بانها لجأت الى اللجوء الى فبركة خبر ارتداء الحجاب من اجل الدعاية والشو الاعلامي ولفت الانظار اليها.. وحين تمت مواجهتها بتلك الاقاويل.. لم تكلف نفسها عناء الرد عليها.. بل قامت بالانشغال باداء العديد من الاعمال ويبدو انها قررت تعويض مافاتها والعودة باسرع مما توقعت، وبعدها عادت حلا بشكل جديد وقدمت اعمالا مميزة ولكن بالزي الاسلامي عندما جسدت دور البطولة امام الفنان الراحل عامر منيب بفيلم «كامل الاوصاف» وفي عام 2006.. اعلنت حلا رسميا اعتزلها الفن بشكل نهائي.. لتؤكد للمحيطين بها أنها تجربة مختلفة ولن تعود لتتنازل عنه سريعا كما فعلت من قبل.. في الوقت الذي كان يتهمها البعض بالمتاجرة بالدين او الشو الاعلامي.



وبعد فترة قصيرة تعرفت حلا على شاب غير مسلم «يوسف هيرسل» من اصول كندية..ايطالي الجنسية الذي اعلن إسلامه قبل زواجه رسميا منها حتى اصبح شابا متدينا وملتحيا وسافرت معه خارج مصر عدة سنوات بعد زواجهما ارتدت خلالها النقاب.. وقامت بتغيير ارقام هاتفها.. وقطعت علاقتها تماما بكل ما يخص الفن والفنانين واكتفت بالارتباط بشقيقاتها ووالديها فقط.



وبعد غياب ست سنوات كاملة عادت حلا وزوجها إلى مصر واستقرت فيها.. مع ابنتيها (هنا ـ خديجة».. ولكن الغريب جدا انها قدمت نفسها هذه المرة كداعية اسلامية في مركز ديني ينظم مجموعة من الدروس الدينية وتقدم حلا درسا دينيا يوم السبت لمدة ساعتين، تقدم فيه شرحا لكيفية التقرب من الله عز وجل تحت عنوان «في حب الله».. بلا مقابل مادي على أن يقدمها المركز للجمهور دون مقابل أيضا وعادة ما تشهد دروس حلا اقبالا كبيرا من السيدات.. ويتردد داخل المركز انها ستقوم بتقديم برنامج ديني وعرض اخر من شركة سعودية لبطولة مسلسل ديني.



وأكدت ان فترة الثلاث سنوات التي خلعت فيها الحجاب من عام 2004. عكفت خلالها على التفقه في أمور الدين وأداء الصلاة باستمرار فعادت إلى الحجاب مرة أخرى مستعينة على ذلك بقوة إيمانها التي منحها الله إياها.. واصبحت لها ثقافة دينية جعلتها تؤدي دورا في الدعوة الدينية خاصة انها درست طويلا امور الدين.