كشف الفنان فايز المالكي عن سبب رفضه عروض التمثيل في الفترة الأخيرة، وسبب توقفه عن إنتاج أعمال درامية رغم قدرته على ذلك.



وأوضح المالكي في لقاء له مع برنامج "مجموعة إنسان" على قناة "mbc"، أنه عرض عليه نحو 5 أعمال تليفزيونية لكنه رفضها كما أنه لم يعد لديه رغبة في الإنتاج، وذلك لأنه لم يعد هناك نصوص جيدة أو دفعة قوية لإنتاج عمل فني مبهر.



وأضاف أن كثيراً ممن يظهرون في مواقع التواصل أصبحوا هم النجوم في الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أنه حتى الأفكار التي من الممكن أن تعمل منها حلقات صغيرة، تنفذ من أبطال مواقع التواصل في مشهد قصير من دقيقة إلى دقيقتين.