أعربت كاتي بيري عن استعدادها لنسيان خصومتها طويلة الأمد مع تايلور سويفت ووصفتها بأنها "شاعرة غنائية رائعة" وقالت إنها تعتقد أنهما يمكن أن تصبحا مثالين للمرأة القوية في مجال صناعة الموسيقى.

لكن سويفت (27 عاما) لم ترد بعد على غصن الزيتون يوم الأحد أو تنهي الخصومة بين اثنتين من كبار مغنيات موسيقى البوب.

وقالت بيري في تدوين صوتي عالمي يوم السبت للترويج لألبومها الجديد (ويتنس) "أنا مستعدة للنسيان."

وأضافت بيري (32 عاما) "لقد سامحتها (سويفت)، وأعتذر على أي شيء فعلته، وآمل منها نفس الشيء. أحبها، وأريد الأفضل منها. وأعتقد أنها شاعرة غنائية رائعة."

وهيمنت الخصومة التي بدأت بنزاع على راقصين مساعدين على الحياة الشخصية والمهنية للمغنيتين لأكثر من ثلاثة أعوام ووصلت إلى أغانيهما.

وفي التدوين الصوتي، أعربت بيري عن أملها في أن تكون هي وسويفت "ممثلتين للنساء القوية اللائي يكن فاعلات على الرغم من خلافاتهن."

وقالت بيري "أرغب فعلا وبصدق في أن أكون فاعلة فيما يتعلق بالحب والتسامح والتفاهم والتعاطف."

وظلت سيفت، التي لم تطلق ألبوما منذ أن أطلقت ألبوم (1989) الأفضل مبيعا في 2014 والتي توارت عن الأنظار في الأشهر الأخيرة، صامتة على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي في عطلة نهاية الأسبوع.