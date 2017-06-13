نجح الفنان رامز جلال، في الإيقاع بالفنان التونسي ظافر العابدين، ضحية في برنامج المقالب «رامز تحت الأرض»، الذي يقدمه عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأحد.

وبدا «العابدين»، متماسكًا مع زيادة سرعة السيارة بين الرمال، محاولًا تهدئة من معه بالسيارة، ومطالبًا السائق بتهدئة السرعة حرصًا على الفتاة المتواجدة معه بداخل السيارة.

وحاول إنقاذ سائق السيارة من حادثة الغرق المزعومة، في الرمال المتحركة، باحثًا عن أي وسيلة للخروج من المأزق وتهدئة من معه بعد خروج السحلية الكبيرة من جحرها.

وفور اكتشافه لحقيقة المقلب، دخل في موجة من الغضب، منهالًا بالضرب على «جلال»، محاولًا إغراقه بالرمال.

وقال: «دمك خفيف يا رامز، أنت مجنون»، قبل أن يتمكن من مصالحته ليدخل الاثنان في جولة من المزاح سويًا.

وأوضح الفنان التونسي أن أكثر لحظة مرعبة عاشها خلال المقلب هى خروج السلحية، مؤكدًا أن الكثيرين سيفرحون لرؤيته في هذا البرنامج.

وتدور فكرة البرنامج حول ركوب الضحية فى سيارة تسير فى الصحراء ثم تغوص السيارة فى رمال متحركة، وبعد صرخات الضحية وحالة الرعب التى تعيش فيها، تفاجأ بخروج سحلية كبيرة من الرمال.