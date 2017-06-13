خلود أبوالمجد

تظل الصورة هي الشاهد الأساسي على ما نعيشه ونمر به من أحداث في حياتنا، وللمشاهير الكثير منها التي تعد من النوادر والتي لم يشاهدها الكثيرون ولا يعرف كواليسها ومناسباتها، ونحن اليوم ننقل لكم بعضا منها لتتعرفوا عليها ونحكي لكم عن ظروف التقاطها.

تعود قصة لقاء فاتن حمامة وعمر الشريف حينما اعترضت على قيام شكري سرحان بالبطولة أمامها في فيلم «صراع في الوادي» للمخرج يوسف شاهين الذي قام بدوره بمهاتفة صديقه «ميشيل شلهوب» ويسند له دور البطولة وكانت حينها فاتن حمامة انفصلت عن زوجها عز الدين ذو الفقار، فبدأت قصة حبهما منذ ذاك الحين التي توجت في فيلم سيدة القصر بالزواج.

وفي النورماندي ودوفيل في فرنسا التقط الفنان عمر الشريف مع حفيدته مارين شلهوب، ابنة طارق وناديا عام 1979 والتي كان عمرها 6 سنوات حينها صورة حينما كانت تقضي معه إحدى العطلات.