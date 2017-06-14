بعد غياب طويل عن الساحة الفنية، وقعت المطربة اللبنانية باسكال مشعلاني ضحية برنامج المقالب "هاني هز الجبل"، الذي يقدمه الفنان هاني رمزي.

سيطر التوتر والخوف على النجمة اللبنانية بعد قيادة السائق السيارة بشكل جنوني وارتطامه بحاجز اسمنتي لتعلق السيارة على حافة الجبل، فبدأت تصرخ وتطلب

والملفت أن مشعلاني حافظت على أعصابها ولم تتلفظ بأي عبارات نابية ولا شتائم وحاولت المحافظة على هدوئها بانتظار المساعدة من فريق العمل، وبدا عليها القلق والتوتر وهي تناجي الرب لانقاذها، مؤكدة أنها تعاني من الدوار وكاد يغمى عليها.

وبعد أن كشف رمزي عن المقلب كان ردها بارداً وهادئ وقالت له "يخرب بيتك، شو هايدا العلو!، أنت عارف إني بخاف من الأماكن المرتفعة، حرام عليك"، ما أثار ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، متهمين اياها أنها كانت تعلم بالمقلب ولم تستطع تأدية الدور بشكل كامل.