تحدثت الاعلامية رزان مغربي عن علاقتها الشخصية بزوجها، مؤكدة أنه مصري وشرقي وهو من حدائق القبة.

ولفتت خلال لقائها ببرنامج “شيخ الحارة” إلى أن زوجها "ابن بلد وتربطها به علاقة تفاهم وحب وتجانس في كل الأمور"، مشيرة إلى أن "أكثر ما يتميز به زوجها، قدرته على احتوائها وتدليلها، وعدم مضايقته لها"، مؤكدة أن "زوجي لذيذ ومش بيشكمني، ومتفاهمين مع بعض".

أكدت رزان أنها بعد حصولها على لقب الامومة وإنجاب ابنها رام باتت تتمنى أن يحدث معها معجزة وتعود لسن الـ14، لتنجب كل سنة طفل، مشيرة الى ان الاولاد "أحلى سعادة"، وأضافت: "عايزة أخلف 30 عيل".