في أقوى هجوم تعرض له الاعلامي اللبناني طوني خليفة، انتقدت الفنانة ميساء مغربي طريقة رفضه الظهور في برنامج رامز تحب الارض واتهمته بالمتاجرة بنجاح رامز جلال ونيشان.

وقال ميساء مغربي، في مقابلة مع موقع “الامارات نيوز”، أنه من المعيب كفنانين وكاعلاميين ان نبني نجاحاتنا وبطولاتنا على حساب غيرنا.

وتابعت مغربي قائلة: “أنت اليوم لما ترفض تروح برنامج المفروض انك خلص ترفض وتعتذر مو تطلع للملأ وتقول انا رفضت وتزايد على هذا الموقف البطولي هو مو بطولي”.

ودون ان تذكر اسمه، اتهمت ميساء مغربي طوني خليفة بالمتاجرة بنجاح رامز ونيشان وقالت انه ليس هناك داعي ان نغلط على زملائنا وعلى ناس ناجحين.