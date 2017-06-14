انهار الفنان المصري سامح حسين، أثناء مقلب أعده له مواطنه الفنان هاني رمزي خلال برنامجه "هاني هز الجبل" المذاع عبر فضائية "الحياة" المصرية.

وانتابت سامح حسين، حالة من الهلع عقب وقوف السيارة على حافة الجبل، إثر اصطدامها بأخرى، وأخذ يلطم على وجهه، وحاول إيقاظ السائق بعد إدعائه الإغماء، وطلب النجدة.

وقال حسين لهاني رمزي بعد اكتشاف المقلب: "هاني.. نزلني يا ريس، أنا آسف بس مش هنقعد نرغي وأنا فوق كده".

وأضاف الفنان المصري قائلاً: "بقى بتخدعوني.. كان جيم مرعب".

وحل الفنان سامح حسين ضيفاً على هاني رمزي ببرنامجه "هاني هز الجبل"، المذاع على فضائية "الحياة المصرية"، ونفذ رمزي مقلبه في حسين بعد إيهامه بزيارة أحد دور الأيتام، الذي يقع أعلى الجبل في لبنان.