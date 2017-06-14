خلود أبو المجد

تظل الصورة هي الشاهد الأساسي على ما نعيشه ونمر به من أحداث في حياتنا، وللمشاهير الكثير منها التي تعد من النوادر والتي لم يشاهدها الكثيرون ولا يعرف كواليسها ومناسباتها، ونحن اليوم ننقل لكم بعضا منها لتتعرفوا عليها ونحكي لكم عن ظروف التقاطها.

التقت الفنانة زهرة العلا برفيق مشوارها الفني والزوجي المخرج حسن الصيفي، والذي عاشت معه 42 عاما وأنجبت منه ابنتيها أمل والتي تزوجت من شقيق الفنانة إلهام شاهين، ومنال التي اتجهت للإخراج مثل أبيها، وكان رحيله بمنزلة صدمة لها، فقد كان يمثل كل شيء بالنسبة لها «فهو الرجل الذي عشت معه أجمل وأحلى سنوات عمري ولم ألق منه سوى كل معاملة حسنة تبحث عنها أي امرأة في الرجل الذي ترتبط به، فقد عشت معه أكثر مما عشت مع أبي وأمي وأخواتي».

وفي تلك الصور تظهر زهرة مع الصيفي وبرفقتهما ابنتهما أمل وهي رضيعة، أما الصورة الثانية فبرفقة الابنة الثانية منال.