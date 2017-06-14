حالة جدل كبيرة تسببت فيها الدكتورة لميس جابر زوجة الفنان يحيى الفخراني ، بعد تصريحاتها التي أدلت بها مؤخرا حول أحقية نجل عامل النظافة في العمل بالمجال القضائي.



حديث لميس جابر جاء تعليقا على أزمة شهدتها مصر قبل عامين، كان بطلها وزير العدل الأسبق محفوظ صابر الذي أكد أن نجل عامل النظافة لن يعمل في مجال القضاء لأنه غير مؤهل، وهو ما تسبب في موجة غضب كبيرة انتهت بتقديمه لاستقالته من منصبه.



ومن جديد تعود لميس جابر لإعادة هذه التصريحات مرة أخرى من خلال برنامج تلفزيوني ظهرت فيه بشهر رمضان الجاري، وعلقت على حديثها بأن هناك قدرات لا يمكن أن توجد المساواة فيها، مشيرة إلى أن من يصفها بأنها "طبقية"، سيتفق مع رأيها إذا وضع في نفس الموقف.



وتابعت لميس جابر تأكيدها على رأيها قائلة "ابن الزبال ده هيبقى أحسن له أنه يطلع زبال ويطلع مليونير لأنه لو طلع قاضي هيبقى مفلس"، مؤكدة أن الأمر ليس احتقارا لعامل النظافة أو تأليها للقاضي.



واعتبرت الكاتبة المصرية التي قامت بتأليف عدد من الأعمال الدرامية، أن نجل عامل النظافة من الممكن أن يلتحق بالقضاء في حال كان شخصا فذا، لكن البيئة التي يتربى فيها الشخص تساهم في تشكيله.



تصريحات لميس جابر تسببت في غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث هاجمها البعض واتهمها بالعنصرية والطبقية، خاصة وأن هذه التصريحات تعيد مرة أخرى ما ذكره وزير العدل الأسبق، والذي اضطر لتقديم استقالته بسبب هذه الواقعة.