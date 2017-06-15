شاركت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي جمهورها على “انستغرام” بمقطع فيديو من كواليس مسلسل “الحرباية” الذي يعرض حالياً في شهر رمضان.

وبدت هيفاء مرتبكة وخائفة من الحرباية الموضوعة على قدمها، وكانت ترتدي جلباباً أسود مع حجاب أسود. وشرحت وهبي طبيعة المقطع وقالت: “عندما تعاملت اول مرة مع الحربايه وقد وضعت على رجلي فجأة تغير لونها إلى الأغمق بسبب عبايتي السوداء لم أكن مرتاحة و خائفة ولكن بعد بضعة أيام أصبحت أكثر الفة معها وأصبحنا اصدقاء الحرباء كائن لطيف”.

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع المقطع ‎ولاقى اعجاب الالاف في دقائق، لا سيما وأن المسلسل يحظى بنجاحاً كبيراً في العالم العربي.