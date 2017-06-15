تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لشباب يقومون بتلقيد كوميدي لبرنامج المقالب «رامز تحت الأرض»، الذي يقدمه الفنان رامز جلال على فضائية mbc، بطريقة خاصة بعد أن صوروا حلقة ساخرة، بالقرب من المجرى الملاحي لقناة السويس بمحافظة الإسماعيلية شرق القاهرة.



وحاول مقدمو الفيديو تقليد البرنامج بأسلوب كوميدي ساخر، حيث تقمص شاب يدعى حمادة الحاج، دور رامز، بينما كان ضيف البرنامج شابًا يدعى علي غالب، وقام بدور نيشان شاب آخر يدعى محمد حواء، ودور الفتاة التي ترافق الضيف تدعى ندى النوبي.



ومنذ بداية برنامج المقالب «رامز تحت الأرض»، وهو يتعرض لانتقادات حادة من قبل عدد كبير من الجمهور العربي، كذلك أعضاء مجلس النواب المصري، فى الوقت نفسه يلقى قبولاً لدى عدد آخر من جمهور البرنامج فى الوطن العربي.



وسبق أن تقدمت النائبة سعاد محمد بطلب لغرفة صناعة الإعلام في مصر لوقف البرنامج، لما يثيره من خوف وفزع في قلوب الناس على حد وصفها.



كما سلطت الصحافة الإنجليزية الضوء على البرنامج عقب استضافة رمضان صبحي اللاعب المصري المحترف في صفوف فريق ستوك سيتي الإنجليزي ووصفت البرنامج بـ«الوحشي».