دخلت الفنانة نشوى مصطفى في نوبة بكاء وصراخ بعد انحراف السيارة في مقلب الفنان هاني رمزي، في برنامج "هاني هز الجبل".

ولم تتمكن مصطفى من تحمل المقلب والسيطرة على خوفها داخل السيارة المركونة على حافة الجبل، ففكت حزام الأمان وراحت تتقلب يميناً ويساراً مع حركة السيارة، وتصرخ وتشتم برمزي الذي يحدثها دون أن تعرفه.

وبعد كشف المقلت انهارت بشكل نهائي، وصمتت ولم تتمكن من الردّ على رمزي الذي حاول الاطمئنان عليها، وبعدها حاولت نشوى الاعتداء عليه وضربه، مؤكدة أنها كادت تموت وأن هذا الموقف أشد تأثيراً من برنامج "هبوط اضطراري"، ومقلب الطائرة، وتوعدت هاني رمزي بالانتقام بعد انتهاء البرنامج قائلة: "أقسم بالله يا هاني مش هسكت إلا لما أخد بثآري منك"، وسكبت بعدها زجاجتين مياه فوق رأسه.