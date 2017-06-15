«الحساب يجمع» هو العمل الذي قررت الفنانة المصرية إيمان العاصي أن تتفرغ له هذا العام، وهو العمل الذي يجمعها بالنجمة الكبيرة يسرا.

وأكد العاصي، في تصريحات صحافية لها، أنها منذ تابعت مسلسل «فوق مستوى الشبهات» الذي عرض العام الماضي انبهرت كثيرا بكل تفاصيله، واعتبرت أن نجاحه يعود للفنانة يسرا والمخرج هاني خليفة، وأنها كانت تحلم دائما بالعمل معهما حتى فوجئت بتلقي عرض للمشاركة في «الحساب يجمع» في شخصية فتاة شعبية، وقالت إنها قررت أن تتفرغ للعمل ورفضت العروض التي جاءتها لرغبتها في ألا تتشتت.

وعما إن كانت الشخصية التي تقدمها تشبهها، أجابت بأن الشكل الخارجي بعيد عنها بالإضافة للشخصية نفسها، لكــن الشبه الوحيــد هو في صفة التمرد والتردد فقط، لكنها سعيدة لأنهــا تقدم شخصية فتــاة من مكان شعبي لأول مرة.

وعن التصوير وهل يؤثر على اهتمامها بابنتها، شددت على أنه لا يمكن أن يؤثر أي شيء في العالم على اهتماماتها بـ «ريتاج»، فقد اعتادت أن توفق بين عملها والعناية والاهتمام بابنتها ولا يمكن أن تشعر بالتقصير تجاهها على الإطلاق، لافتة إلى أن ابنتها تحب أن تتابع الأعمال الفنية، وحينما تراها تبكي على الشاشة تسألها لماذا تبكي، كما تشعر بالغيرة حينما تراها تحمل طفلا مثلا في عمل، لكنها لا تزال صغيرة في السن.

وعمــا إن كانت سترحب بدخولها الوسط الفني، قالت إنها لن ترفض لكن هذا الكــلام مبكــر، وإن كانت لا تتمنى لها أن تتعرض لضغوط ومتاعب المهنة.