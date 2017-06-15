يبدو أن الفنانة شكران مرتجى ضاقت ذرعا من التعليقات السلبية التي تصلها على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تنتقد أعمالها بشكل بعيد عن الاحترام واللياقة والتهذيب.

وكتبت شكران عبر حسابها الرسمي على «انستغرام»: «أصدقائي الغاليين منعا لأي التباس واحتراما لتعبي وشغلي ولكم وللمحترمين منكم، هذا آخر بوست راح انزله وممكن التعليق عليه.. وأي بوست عن أي عمل إلي راح أمنع التعليقات راح أخليه فقط لوضع لايك معناها عجبكن، بعتذر بس صار شي مزعج بعض التعليقات المسيئة واللي المفروض آخدها بديمقراطية، شكرا للمتفهمين».

وتطل شكران في موسم رمضان الجاري من خلال مسلسل «باب الحارة 9» بدوري «سكرية» و«فوزية»، علما انه تم إرجاء عرض مسلسلين لها إلى ما بعد انتهاء الموسم الرمضاني وهما «ترجمان الأشواق» مع الفنان عباس النوري، و«وردة شامية» الذي تتقاسم بطولته مع الممثلين سلوم حداد وسلافة معمار.