وقعت الممثلة سهير رمزي ضحية برنامج المقالب “رامز تحت الأرض”، في حلقة اليوم (الأربعاء) على قناة MBC مصر.

وخلال بداية رحلة الخوف والهلع، تهكم رامز جلال على رمزي قائلاً: “الجمل بيستغيث من وزنك وبيقولكم ما اتفقناش أشيل الوزن دا كله حرام عليكم”.

وطالت تعليقات جلال انتقادات حادة وواسعة عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

ومرت رمزي لحال من الرعب الشديد جراء سقوط السيارة في الرمال المتحركة وهجوم السحلية عليها.

غير أن سهير رمزي، وبسبب وزنها لم تقوى على الوقوف طيلة فترة المقلب اذ بقيت جالسة أعلى السيارة رغم غرقها في الرمال كما كانت عملية انتشالها من الرمال صعبة جدا.

وعقب كشف رامز جلال عن وجهه، ظلت تكرر عبارة “انت تعمل فيا انا كده يا رامز”، والقى لها الحبال لينتشلها من الرمال وقال لها وهو يُخرجها بصعوبة “محتاجين ونش شوكة”. كما قامت بعضه بسبب غضبها منه.