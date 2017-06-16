بدأت الفنانة يسرا محنوش التحضيرات لعملها الغنائي الجديد الذي سيبصر النور خلال الصيف المقبل، بعد أن حققت أغنيتها الأخيرة «صاحب السعادة» أصداء جيدة في مختلف الدول العربية، كما بدأت تتحضر لإحياء سلسلة من الحفلات الفنية بين تونس والخارج خلال الموسم الصيفي المقبل.

وكانت يسرا حلت مؤخرا ضيفة على قناة التاسعة التونسية ضمن برنامج «عائشة»، وقالت عن إمكانية دخولها في مجال التمثيل، إنها تهوى التمثيل ولديها بعض القدرات بشهادة أهم المخرجين، لكنها أجلت خوض التجربة مفضلة التركيز على الغناء في الوقت الحالي.

ولفتت إلى أن الفنان كاظم الساهر يلقبها بـ «سيدة القلق» بسبب دقتها الكبيرة، بالإضافة إلى لقب «سيدة الطرب»، وشكرته على كل الدعم الذي قدمه لها منذ انطلاقتها، مؤكدة أنها لن تنسى فضله عليها مدى الحياة، كما وجهت تحية خاصة الى الفنان صابر الرباعي، معتبرة أنه قيمة فنية مهمة في تونس والعالم العربي.

نفت محنوش وجود علاقة عاطفية في حياتها في الوقت الحالي، وقالت إن الرجل المثالي هو الرجل الصادق، الطيب، والحريص على بناء عائلة نموذجية، وتمنت الارتباط بشخص لديه الحس الفني ولكن من خارج عالم الأضواء. أما عن عدد العلاقات التي عاشتها في حياتها فقالت إنها اثنتان، مؤكدة أنها شخصية رومانسية تقدر المشاعر الإنسانية والمحبة.

من جهة أخرى، رفضت يسرا التدخل في الشؤون السياسية، ووصفت نفسها بالشخصية المسالمة التي تبتعد عن المشاكل، ولذلك ليس لديها أي مشكلة مع أي فنان آخر.