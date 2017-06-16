هدد الفنان السوري محمد حداقي باللجوء إلى القضاء لتحصيل حقوقه وحقوق عدد من زملائه المادية من الشركة المنتجة لمسلسل «مذكرات عشيقة سابقة»، وقال في تعليق نشره على صفحته الخاصة على «فيسبوك»: «لكل ممثل وفني عمل في مسلسل «مذكرات عشيقة سابقة» ولم يأخذ أجره.. إذا أحببتم الرجاء التواصل معي لأنني سأقوم بتحريك دعوة قضائية عن طريق النقابة والقضاء ضد الشركة والمنتجين لتحصيل الأجور».

وسرعان ما أتبع حداقي تعليقه السابق بتعليق آخر، قال فيه: «فيما يخص المنشور السابق لمسلسل «مذكرات عشيقة سابقة» تواصل معنا مازن طه مدير الشركة، آخذا الموضوع على عاتقه بأن يحل قريبا جدا، ونحن بالتأكيد نرغب بأن تنتهي الأمور بطيب ومحبة كما وعد.. وشكرا».

يشار إلى أن مسلسل مذكرات عشيقة سابقة عرض على قناة «osn» المشفرة قبل رمضان، فيما توقف عرضه خلال الشهر الفضيل، على أن يستكمل العرض بعد انتهاء الموسم الرمضاني.