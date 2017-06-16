خلود أبوالمجد

تظل الصورة هي الشاهد الأساسي على ما نعيشه ونمر به من أحداث في حياتنا، وللمشاهير الكثير منها التي تعد من النوادر والتي لم يشاهدها الكثيرون ولا يعرفون كواليسها ومناسباتها. ونحن اليوم ننقل لكم بعضا منها لتتعرفوا عليها ونحكي لكم عن ظروف التقاطها.

احتفالا بنجاح روايته «في بيتنا رجل» على خشبة المسرح، قرر الأديب المصري إحسان عبدالقدوس إقامة مأدبة إفطار لجميع طاقم العمل من الفرقة القومية في منزله.

وقد حضر مأدبة إحسان كل من حسن يوسف، وتوفيق الدقن، ورفيعة الشال، وسهير البابلي، وصلاح سرحان، وكمال حسين، وفاخر فاخر.

وقد التقطت صور نادرة لحفل الإفطار وظهر فيها الدقن وهو يلتهم «فخذ خروف»، وصورة أخرى لحسن يوسف وهو مستمتع بطبق أم علي مع فاخر فاخر.