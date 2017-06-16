جالا فهمي ترفض اعتراف نجمة الجماهير بزواجها عرفياً من والدها

تمنت الارتباط بوزير الداخلية الأسبق.. وحلم الأمومة يراودها وعمرها 74 عاماً

ضحت بقلب طبيب الأعصاب الشهير.. واختارت الباز

القاهرة - محمد صلاح

صراع شديد ساخن دار في سرية شديدة للفوز بقلبها وعقلها.. بين السياسي الشهير د.أسامة الباز المستشار السياسي للرئيس محمد حسني مبارك.. وبين واشهر اطباء جرحة المخ والأعصاب د.خيري سمرة.. حيث كان الأخير يرتبط بصداقة قوية جدا معها.. وفي الوقت نفسه كان يحبها لدرجة الجنون ويمثل لها كاتم اسرارها والشاطئ الذي تستريح على كلماته.. ولكن لم يتفقا يوما على تكليل تلك العلاقة إلى عقد زواج رسمي بينهما.. وهي قصة تحتاج إلى مجلدات كي تترجم المشاعر والعواطف الملتهبة تجاه كل منهما للاخر.. لذلك اكتفت نبيلة طوال سنوات طويلة بطبيب المخ والأعصاب ليكون الرجل الوحيد في حياتها.. ومع ظهور السياسي البارز أسامة الباز في حياة نجمة الجماهير.. حيث تعرفت عليه في لقاء بمنزل احد الأصدقاء المشتركين وتعارفا وتبادلا الحوار ويبدو انهما وقعا في مرحلة الإعجاب من أول نظرة.. وبعد ذلك توطدت علاقتهما بشدة وكان يزورها بمنزلها بصورة شبه دورية والغريب انه كان يستقل سيارة رئاسة الجمهورية اثناء زيارتها أو الخروج معها.. وذات يوم فاجأها بطلب الزواج منها ولم تفكر طويلا لأنها كانت سعيدة بعلاقتهما..وحاولت بشتى الطرق اقناع.. د.السمرة بعدم الغضب أو قطع علاقته بها وان يظلا أصدقاء.. ولكن صدمته كانت كبيرة وفضل الانسحاب من حياتها وتمنى لها السعادة..ولنفسه الصبر.

استمر زواج الباز ونبيلة تسع سنوات كاملة وكان الباز لا يخشي ان يعرف احد زيجته رغم خطورة منصبه السياسي وحساسية مكانته.. وانتشر الخبر في الوسط الفني وعلم الجميع ان نبيلة متزوجة من الباز.. وكثيرا ما كانت تدعو اصدقاءها المقربين للعشاء بمنزلها في حضور زوجها.. وحين علم رئيس الجمهورية وقئذ محمد حسني مبارك بالأمر عن طريق سكرتيره د. مصطفى الفقي.. واجه مستشاره السياسي الذي اعترف بصراحة وشجاعة واكد للرئيس انه يحب زوجته وسعيد معها.. ولم يعترض مبارك أو يوافق.. بل تعامل مع الأمر بصمت شديد وبملامح غامضة.. واستمرت الزيجة في سعادة شديدة وكثيرا ما كان يصحبها في اجازة لباريس ولندن.. وكانت تحرص على اعداد افضل وجبات الطعام التي يعشقها.. ويتبادلا كلمات الغزل والغرام.

وعن سر الانفصال بينهما.. كانت وما زالت نبيلة لديها قرون استشعار عالية الحساسية تجاه الرجل الذي تحبه.. لذلك شعرت في فترة من الفترات ان قلب أسامة لم يعد ملكا لها بشكل كامل.. وأن هناك بعض التغيير طرأ على علاقتهما وتأكدت مخاوفها وقلقها حين علمت ان المذيعة التلفزيونية الحسناء أميمة تمام تتردد على مكتب زوجها باستمرار وأنهما يتحدثان لساعات طويلة وان حالة من الاعجاب بينهما.. ثم انتشرت العلاقة العاطفية التي ربطت بينهما وبدأت بعض وسائل الإعلام نشر تفاصيل اللقاءات.. فما كان هناك حل سوى الزواج منها.. وهنا كانت نهاية زواجه من نبيلة التي طلبت الانفصال وبإصرار شديد.. وكان لها ما أرادت قبل أن يتزوج من الإعلامية.

الغريب انـــه مع مرض الباز وتصريح نبيلة بأمر زواجهـــم السابق صدر بيان صحافي موقع منه ولكنه من صياغة زوجته الإعلامية اميمة تمام.. بنفي شائعـــة زواج نبيلة والبـــــاز وأن الأمر لا يعدو كذبا وافتراء من الفنانة.. التي سارعت بنشر التفاصيل والصور والكواليس.. وأعلنت ايضا عن نيتها قبول عرض إحدى القنوات الفضائية شراء مذكراتها مع الباز بمبلغ خيالي.. وان العقد جاهز للتوقيع.. وهو تهديد مباشر بفضح العلاقة.. ولذلك انتهت حرب التكذيب من الباز واسرته خوفا من تنفيذ نبيلة لتهديدها.

اكدت نبيلة: حياتي مع الباز كانت مزيجا من العقل والحب.. بمعنى ان للقلب اوقاته والعقل اوقاتا أخرى.. لذلك كانت حياة مفعمة بالتغيير والبهجة ولم اشعر يوما بالحياة الروتينية المملة أو بالضجر والسأم.. بل كانت حياة ممتعة لان لديه القدرة على جذبي واقناعي والتفاهم معي ومعرفة كيفية الاستمتاع بكل لحظة.. ولا انكر انه افادني كثيرا ثقافيا ونظم طريقة تفكيري وفتح لي افاقا جديدة للمعرفة.. لانه قارئ نهم ويجعلك تعشق المعرفة.

ما زلت نبيلة تفكر في تبني طفلة رغم ان عمرها بلغ السبعينيات وتؤكد ما زالت الفكرة تراودني ولكن مع كل خطوة اتردد في اختيار الفتاة واعود للتفكير مرة أخرى..لان حلم الأمومة بداخلي واحلم ان اعيشه مع طفلة صغيرة..لان ظروف حياتي سرقت مني هذا الحلم الجميل.. احيانا كثيرة اشعر بالوحدة وان الحياة خالية حولي.. ولكن مع انشغالي بعملي وهموم الحياة سرعان ما يزول هذا الاحساس.

عندما تزوجت المخرج عاطف سالم كانت في بداية دخولها الوسط الفني وشعرت أنه القدوة والمثال الجيد للرجل الشرقي الذي يستطيع حمايتها والحفاظ عليها خاصة وانها افتقدت تلك الحماية مع وفاة والدها مبكرا.. وبعد ان قام باكتشافها وقدمها في عدد من الأدوار الصغيرة وقع في حبها رغم فارق السن الكبير بينهما.. وانتهى هذا الزواج بالفشل. اعترفت الفنانة نبيلة عبيد بأن زواجها من المخرج الكبير كان هدفه وصولها للفن والنجومية وأنه كان يعاملها بقسوة.. لدرجة اعترافها انه ضربها بكوب ماء في وجهها ولكنها لم تصب.. وطلبت منه الطلاق فورا بعد تلك الواقعة.. ووافق دون تردد.

كانت نبيلة قد اعترفت بزواجها سرا عرفيا من المخرج السينمائي الراحل أشرف فهمي.. في فترة السبعينيات.. مما فجر موجة من الغضب لدى ابنته الفنانة المعتزلة التي اتهمتها بالكذب لانها لم تعلن ذلك الا بعد وفاة والدها الذي لم يعترف يوما بتلك الزيجة.. ولم يتحدث عنه احد من زملائهم بالوسط الفني.

فجرت الفنانة الراحلة مريم فخر الدين مفاجأة باعلانها ان الفنانة نبيلة عبيد كانت تتمنى الزواج من وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وكانت تبدي تعجبها من عدم التفاته اليه.. وأن زوجة ابنها الألمانية كانت متزوجة من العادلي.. وهو ما أثار غضب نبيلة.

خلاف شديد بين نبيلة وفيفي عبده جملة وعنوان لاخبار كثيرة انتشرت في وسائل الإعلام وترد نبيلة قائلة: شيء غريب جدا ان تظل شائعة خلافي مع صديقتي الجميلة فيفي عبده طوال عامين دون ان يصاب من اطلقها بالملل.. الحقيقة ان فيفي صديقة عزيزة ومقربة ولم تحدث بيننا أي خلافات وارتبطنا اكثر..اثناء تصوير مسلسل «كيد النسا».. وما لا يعلمه الكثيرون انها اول من طلبت ترشيحي لاشاركها بطولة المسلسل وهذه الشائعة ليست وليدة ذلك المسلسل ولكنها ممتدة منذ رشحت لبطولة مسلسل ريا وسكينة واعتذرت عنه ثم اعتذرت فيفي بعدها وقيل اننا على خلاف رغم ان كلانا لم تشارك في المسلسل من الأساس.

الفنانة القديرة نبيلة عبيد.. نجمة الجماهير كما كان يطلق عليها.. لعبت أدوار البطولة لعشرات الأفلام السينمائية وتحولت لأهم نجمات الصف الأول لفترة طويلة.. ومرت حياتها بالملفات الغامضة خاصة فيما يرتبط بالزواج السري وقصص الحب والغرام.. «الأنباء» تكشف المستور في حياتها.. وأزماتها ومشاكلها ومعارك اثبات الارتباط بعد فترات طويلة من وقوعه.. فما هي الستائر الملقاة على بعض محطات حياتها.