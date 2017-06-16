اجتازَت الدراما المصريّة، هذا الموسم، امتحاناً صعباً. ومن المؤكّد، أنها سجلت انتصاراً جيداً للمنتجين بالدرجة الأولى. مهما بدا النقد أو الرصد لبعض الثغرات في الأعمال واضحاً، فقد عزَّزت الدراما المصرية تحديداً وجودها، وكرَّست مزيداً من المواهب الجيدة بين كُتّاب ومخرجين.



ورغم المنافسة بين كميَّة المسلسلات المعروضة، وحضور الممثلين المخضرمين ميرفت أمين، عادل إمام، يُسرا وغيرهم، خرجت بعض الوجوه الجديدة الشابة، وبرزت أدوارها هذا العام مختلفة عن الأعمال السابقة التي شاركت فيها، الأمر الذي انعكس إيجاباً على المسلسل، وجذب مزيداً من المشاهدين الذين لم يبخلوا ببعض التعليقات البنّاءة تجاه هؤلاء.

محمود حجازي



على الرغم من أن مسلسل "كفر دلهاب" ليس أوَّل أعمال الممثل، محمود حجازي، الدرامية، فهو من الممثلين الذين أثاروا اللغط بعد مشاركته بداية في فيلم "التجربة الدانماركية" بدور "طلبة" و"بهاء". يشارك محمود حجازي في "كفر دلهاب" و"الجماعة 2" و"كلبش" و"الحصان الأسود" هذه السنة. لكنّ الدور الأبرز له، والذي انتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي، هو دوره في "كفر دلهاب".

مريم الخشت



تظهر الممثّلة، الخشت، للمرّة الأولى على شاشات الدراما، عبر دورها في مسلسل "لا تطفئ الشمس" بشخصيَّة "شهيرة". وهي في الأصل مُدبلِجة، ولها العديد من الأدوار الصوتيّة في أفلام "ديزني" العربيّة. وشاركَت في العديد من الأفلام الكارتونية مثل "زوتوبيا" و"الفأر" و"الطباخ وبيتر" و"بان 2"، كما أنّ لها برنامجاً إذاعيّاً.

زينب هند خضرا



تشارك لأول مرة الممثلة، زينب هند خضرا، في عمل درامي وهو مسلسل "الهيبة" الذي يقوم ببطولته الممثل تيم حسن مع نادين نسيب نجيم، وتلعب دور ابنة عم "جبل" المحتجز والدها في السجن بتهمة القتل المتعمد. وكان أول ظهور لزينب خضر في فيلم "بالحلال" لأسد فولادكار.

سلمى أبو ضيف



الممثلة سلمى أبو ضيف هي عارضة أزياء تظهر في الأعمال الدرامية هذا العام لأول مرة، وتشارك في كلٍّ من "حلاوة الدنيا" (عليا الشماع) و"لا تطفئ الشمس" (توفي).

راندا حافظ



ظهرت المغنية، راندا حافظ، التي عرفها الجمهور في برنامج "ستار أكاديمي"، في مسلسل "لأعلى سعر" كأول عمل درامي لها بدور "شجن" في الحلقات الأولى من المسلسل، وتُعتبر راندا نفسها موهبة تحمل إضافة إلى حسن أدائها كممثلة.

ركين سعد



الممثلة الأردنية، ركين سعد، تظهر في دور "مليكة" في مسلسل "واحة الغروب" بطولة خالد النبوي ومنة شلبي، وهو العمل الدرامي المصري الأول لمليكة، ولكن لها العديد من الأعمال العربية مثل "سمرقند" و"طوق الإسفلت". إلا أنَّ دور مليكة حظي بتعليقات عديدة على مواقع التواصل.

أسماء أبو اليزيد



تشارك الممثلة، أسماء أبو اليزيد، في مسلسل "هذا المساء" بدور تقى. وقد تلقت الكثير من ردود الأفعال الجيدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي على دورها. وكانت قد شاركت من قبل في مسلسل "أنا عشقت".

حازم إيهاب



الممثل، حازم إيهاب، يشارك في مسلسل "الحساب يجمع"، وقد بدأ بالظهور في مسرحية "هامليت المليون"، وهو واحد من الممثلين في saturday night live بالعربي.