خلود أبوالمجد

تظل الصورة هي الشاهد الأساسي على ما نعيشه ونمر به من أحداث في حياتنا، وللمشاهير الكثير منها التي تعد من النوادر والتي لم يشاهدها الكثيرون ولا يعرف كواليسها ومناسباتها، ونحن اليوم ننقل لكم بعضا منها لتتعرفوا عليها ونحكي لكم عن ظروف التقاطها.

مجموعة من الصور التذكارية النادرة التي تجمع بين الممثلين صورة لوليمة أقامها الفنان فريد الأطرش في منزله في شهر رمضان، دعا إليها جميع أصدقائه الفنانين، حيث تظهر في الصورة شادية ومحمد فوزي وهدى سلطان وكمال الشناوي ومديحة يسري وليلى فوزي ومحمود ذو الفقار.

وأيضا صورة تذكارية نادرة لحفل زفاف الفنانة ميمى شكيب على الفنان سراج منير في منزله، واتخذت هذه الصورة على مائدة طعام فرح، وكان من ضمن المدعوين الفنان القدير نجيب الريحاني، وصورة للفنانين محمد فوزي وشادية وماجدة ومريم فخر الدين صور تذكارية نادرة وهم يأكلون القصب في القطار، حيث كان جميع الفنانين ينتقلون من مدينة إلى أخرى بواسطة القطار.