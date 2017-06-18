يواصل الفنان السعودي ناصر القصبي نجاحه في “سيلفي 3“، الذي يحظى بمتابعة كبيرة في المملكة العربية السعودية والمنطقة العربية عموما.

وفي كل حلقة يقدمها القصبي يثير حالة من الجدل ويطرح تساؤلات، حيث يطرح قضايا جريئة ويتغلغل في المحظور بما يخص المملكة المحافظة في عاداتها وتقاليدها.

وأثارت حلقة، أمس الجمعة، اهتمام “لجنة السلامة المرورية”، حيث ظهر كل من الفنانين ناصر القصبي وحبيب الحبيب وهما في السيارة وقد حرصا على استخدام حزام الأمان، وهو ما دفع اللجنة لتوجيه شكرها للقصبي والحبيب على صفحة القصبي الرسمية “تويتر”.

وعلقت “لجنة السلامة” على المشهد بقولها: “مشهد ربط #حزام_الامان بسيط لكن مفعوله على المشاهد يغني عن حملات ومحاضرات شكرا لكما”.

وتطرقت حلقة، الجمعة، إلى شخص يتمسك بقشور الدين على حساب سنة الحياة، في حين يقوم من جهة أخرى وبالخفاء بسرقة شقيقيه.