خلود أبوالمجد

تظل الصورة هي الشاهد الأساسي على ما نعيشه ونمر به من أحداث في حياتنا، وللمشاهير الكثير منها التي تعد من النوادر والتي لم يشاهدها الكثيرون ولا يعرفون كواليسها ومناسباتها، ونحن اليوم ننقل لكم بعضا منها لتتعرفوا عليها ونحكي لكم عن ظروف التقاطها.

من المعروف أن ناظر المدرسة «عبد المعطي» هو الفنان حسن مصطفى، لكن الناظر في البداية كان الفنان عبدالمنعم مدبولي، الذي ظل يقدم المسرحية لفترة كبيرة، ثم اعتذر عنها بسبب ارتجال الفنانين عادل إمام وسعيد صالح وخروجهما عن النص المكتوب لمدة كبيرة، مما كان يؤدي لإطالة عرض المسرحية، وهو ما رفضه «مدبولي»، وكان حسن مصطفى يؤدي دور الأستاذ «الملواني»، الذي قدم دوه في النسخة المسجلة، الفنان عبدالله فرغلي، إلا أنه بعد اعتذار «مدبولي»، تم الاستعانة بـ «مصطفى» لتقديم دور الناظر، كما أن المدرسة «عفت» والتي قامت بدورها الفنانة سهير البابلي، كانت تؤدي دورها في البداية الفنانة ميمي جمال.