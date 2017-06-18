طرح النجم المصري محمد رمضان برومو فيلمه الجديد "جواب اعتقال"، عبر صفحته الرسمية بموقع فيس بوك.

ويخوض رمضان بفيلم "جواب اعتقال"، السباق السينمائي في موسم عيد الفطر المقبل، وتدور أحداثه حول شخصية "خالد الدجوي" أحد المنضمين إلى الجناح العسكري ضمن جماعة إرهابية متطرفة تنفذ عمليات إجرامية خطيرة.

وتخطى برومو "جواب اعتقال" مليون و200 ألف مشاهدة، خلال ساعات من طرحه، عبر الصفحة الرسمية لمحمد رمضان بموقع يوتيوب.

فيلم "جواب اعتقال" يشارك في بطولته إياد نصار، صبري فواز، سيد رجب، دينا الشربيني، محمد عادل، من تأليف وإخراج محمد سامي، وإنتاج "السبكي فيلم".