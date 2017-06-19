هاجم المنتج محمد الترك زوج الفنانة المغربية دنيا بطمة ووالد الفنانة حلا الترك طليقته منى السابر، داعياً عليها!

ونشر مقطع فيديو يظهر وجود ابنه في حجره خلال القيادة، وعلق قائلاً: "يا بعد قلبي ، يارب تحرق قلب كل من ساهم بتفرقتكم بهدا الشهر الفضيل".

وأضاف: "حسبي الله ونعم الوكيل بكل ظالم حسبي الله ونعم الوكيل ليوم الدين الله يحرق قلبك الله يلعنكم فرقتونا الله يفرقكم بأغلى ما تمكلون، كل عام وانت بألف خير أميري كاي كاي".

وكان الترك عايد زوج الفنانة المغربية ابنه الصغير من طليقته السابر التي حصلت على حضانة الأطفال بحكم المحكمة.

يُشار الة ان الترك وزوجته بطمة رزقا أخيراً بطفلتهما الأولى غزل.

وكانت السابر عايدت ابنها أيضاً بصورة على "انستغرام"، وكتبت: "كل سنة وكل عام وانت بألف خير يارب ويحفظك ويخليك وتكون بار بأمك وأبوك يا الله يا ماما يا حبيبي انت احلى عطية من عند ربنا. يا رب تشوف ايّام احلى ويعطيك الصحة والعمر المديد".