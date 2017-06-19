عثرت الشرطة الهندية على جثة الممثلة الهندية كريتيكا شودري في حين كشف الشهود وجود أشخاص معها قبيل وفاتها، وسط اشتباهات قوية بحدوث جريمة قتل.

وأفادت صحيفة IndiaToday بأن الشرطة تلقّت إتصالاً يُفيد بأن رائحة كريهة تصدر من غرفة الممثلة الهندية، وما أن تم كسر الباب حتى وُجدت الممثلة جثة متحللة في شقتها بمدينة مومباي.

وفي حين أُرسلت الجثة إلى التشريح لمعرفة سبب الوفاة، تشتبه الشرطة الهندية بوجود جريمة قتل لأن باب الشقة كان مقفلا من الخارج بالإضافة إلى إفادة بعض الشهود الّذين أكّدوا أن كريتيكا شودري كانت برفقة رجلين.