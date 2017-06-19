قالت الفنانة عبير صبري إنها عندما ظهرت في أحد برامج المقالب التي يقدمها الفنان رامز جلال في شهر رمضان، كانت تعلم أن هناك مقلب يُدبر لها.

وأوضحت "صبري" – خلال استضافتها اليوم السبت في برنامج "شيخ الحارة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة عبر فضائية القاهرة والناس – أنها لم تكن تعلم من البداية، ولكن قبل تصوير "المقلب" قالت لها "ماكييرة" البرنامج إن هناك مقلب يُدبر لها دون أن تخبرها عن تفاصيله، وهو ما جعلها تشعر بالخوف الحقيقي عند تنفيذ المقلب الذي لم تكن تتوقع خطورته.

وعبرت عن دهشتها من الذين يتابعون برامج المقالب التي يقدمها رامز جلال وفي نفس الوقت يهاجمونه بشدة، وقالت: "مش عاجبكم ما تتفرجوش".