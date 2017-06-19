خلود أبوالمجد

تظل الصورة هي الشاهد الأساسي على ما نعيشه ونمر به من أحداث في حياتنا، وللمشاهير الكثير منها التي تعد من النوادر والتي لم يشاهدها الكثيرون ولا يعرف كواليسها ومناسباتها، ونحن اليوم ننقل لكم بعضا منها لتتعرفوا عليها ونحكي لكم عن ظروف التقاطها.

كان بين الثلاثي٬ حسام وهند رستم ورشدي أباظة٬ علاقة صداقة قوية لم تقتصر على العمل الفني فقط٬ بعدما اجتمع الثلاثة في عدة أفلام٬ من أشهرها «بفكر في اللي ناسيني» عام ٬1959«ست البنات» عام ٬1961 و«كلمة شرف» عام ٬1973 أما رشدي أباظة وحسام الدين مصطفى٬ فقد جمعتهما أكثر من 10 أعمال٬ مثل «جريمة في الحي الهادي٬ الأشرار٬ وامرأة ورجل»٬ وقد شارك في التصوير السينمائي لفيلمي «غرام الأفاعي٬ وشهد الملكة».