ضمن حلقات برنامج المقالب المرعب "هاني هز الجبل" الذي يقدمه الفنان هاني رمزي، خلال شهر رمضان المبارك تعرض كل من سعد الصغير وفريال يوسف لموقف مخيف وردّ فعل هستيري.

إنهار الصغير خلال المقلب بشكل نهائي، وفقد أعصابه بشكل هستيري وخلال محاولة انقاذه هو والسائق وهما في السيارة من خلال رفعها باستخدام ونش اهتزت السيارة في الهواء وكل ذلك يحدث مع محاولات رمزي استفزازه وزيادة عصبيته من خلال حديثه الغريب والبارد الامر الذي زاد عصبيته ورعبه قائلاً: "ايوة ايوة ربنا يخليكوا الراجل ده مات هموت هموت يارب هنقع سامحيني ياما".

وبعد اكتشاف المقلب لم يستطع سعد التحدث من شدة تعبه وخوفه قائلا: "مش قادر نفسي نفسي".



وحصل الامر نفسه مع يوسف التي أصدرت لفظا خارجا خلال المقلب، ودخلت في نقاش حاد مع هاني رمزي الذي تحدث معها من خلال صوت مستعار وحاول استفزازها فردت عليه بعصبية وغضب .