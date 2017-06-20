تجاهلت مها الترك حماة دنيا بطمة وطليقة زوجها منى السابر خبر إنجاب الفنانة المغربية لمولودتها الأولى غزل، حيث انتشرت صور على مواقع التواصل الإجتماعي لمحمد الترك ودنيا رفقة ابنتهما.

فمباشرة بعد وضع الفنانة المغربية دنيا بطمة لمولودتها مساء الجمعة، نشرت منى السابر عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي إنستغرام صورة لإبنها الصغير عبد الله بمناسبة حلول ذكرى ميلاده حيث دونت قائلة، كل سنة وكل عام وانت بألف خير يارب ويحفظك ويخليك وتكون بار بأمك وأبوك، انت احلى عطية من عند ربنا يارب تشوف أيّام أحلى ويعطيك الصحه والعمر المديد.

وبعد ساعات من انتشار الخبر، قامت مها الترك كذلك بنشر صورة عبر حسابها الشخصي على إنستغرام لحفيدها الصغير عبد الله، ووجهة له رسالة تهنئة بمناسبة حلول ذكرى من خلال تدوينة قائلة، كل عام وأنت بخير يا عبد الله يا حبيبي، ربي يحميك ويحفظك ويبعدك من أصدقاء السوء.

وما أثار استغراب الناس هو بالرغم من تزامن عيد ميلاد حفيدها مع خبر ولادة حفيدتها غزل ، إلا أنها تجاهلت الأمر ولم تعلق على الموضوع أبدا