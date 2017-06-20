تظل الصورة هي الشاهد الأساسي على ما نعيشه ونمر به من أحداث في حياتنا، وللمشاهير الكثير منها التي تعد من النوادر والتي لم يشاهدها الكثيرون ولا يعرف كواليسها ومناسباتها، ونحن اليوم ننقل لكم بعضا منها لتتعرفوا عليها ونحكي لكم عن ظروف التقاطها.

كانت أغنية «رمضان جانا» هي وش السعد على الفنان محمد عبدالمطلب كما يقول، حيث قبل غنائها كان قد تعرض لأزمة مالية اضطر على أساسها للموافقة على تسجيل هذه الأغنية للحصول على مبلغ 6 جنيهات يمكنها حل أزمته، إلا أن الأغنية حققت نجاحا كبيرا، وأصبحت رمزا لحلول شهر رمضان، قال عنها عبدالمطلب فيما بعد أنها أصبحت أهم من بيان المفتي للإعلان عن رؤية الهلال، وكانت سببا في حصوله على الكثير من طلبات العمل بعدها في الحفلات والأفراح.