شاركت موني هلال، مساعدة الفنان رامز جلال، متابعيها عبر حسابها على "إنستغرام" بصورة ظهرت فيها مع الفنان محمود حميدة وهو يرتدي "روب استحمام" بعد حلقته في برنامج "رامز تحت الأرض".

وكان حميدة أثار الجدل بخلع بنطاله بعد كشف المقلب، وتساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن السبب ليتبين أن الأمر لم يكن غضباً كما توقع البعض ولكنه رد فعل شعبية مصرية عند التعرض لمقلب، ورفض محمود كل محاولات رامز لاعادة ارتداء السروال حتى بعدما علم أن الكاميرا تصوره من عدة زوايا، واضطر المخرج للتركيز على النصف العلوي فقط، كما رد رامز الدعابة لحميدة بمدح ذوقه في اختيار السروال الداخلي.

وحرص حميد على تغيير ملابسه والاستحمام سريعا عقب سقوطه في المستنقع ببرنامج، وهذا ما جعله يظهر بروب استحمام مع موني مساعدة رامز جلال .