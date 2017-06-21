فقد المطرب السوري سامو زين السيطرة على أعصابه بعد وقوعه ضحية في برنامج المقالب "هاني هز الجبل"، الذي يقدمه الفنان هاني رمزي.

وأصيب زين بحالة من الفزع بعد تعرض السيارة التي استقلها لحادث ووقوفها في أعلى الجبل وأوهم السائق سامو، بأنه أصيب بأزمة قلبية نتيجة خوفه من الحادث المدبر، بعدها بدأ رمزي، بالتحدث مع زين في السماعة ودارت بينهم محادثة حول طريقة خروجه من هذه الأزمة.



واستطاع رمزي من استفزاز سامو من خلال كلامه، فوجه له السباب والشتائم وتلفظ بكلمات خارجة على الهواء، وصرخ قائلاً: "يا عم اخلص واحد ميت.. أنت يا حبيب.. الله اكبر".

وبعد كشف المقلب، حاول سامو السيطرة على اعصابه وبدا في غاية الهدوء، مشدداً على صعوبة الأمر.