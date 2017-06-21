تظل الصورة هي الشاهد الأساسي على ما نعيشه ونمر به من أحداث في حياتنا، وللمشاهير الكثير منها التي تعد من النوادر والتي لم يشاهدها الكثيرون ولا يعرف كواليسها ومناسباتها، ونحن اليوم ننقل لكم بعضا منها لتتعرفوا عليها ونحكي لكم عن ظروف التقاطها.

صدمة محمود ذوالفقار بزوجته

أصيب الفنان محمود ذو الفقار بصدمة قاسية بوفاة زوجته السينمائية عزيزة أمير.. حتى انه شوهد وهو يتوكأ على الفنان يوسف وهبى من شدة بكائه وانهياره لفقدانها.

وطلب يوسف وهبى طلب من الصحفيين مراعاة مشاعر الحزن التي ألمت به نتيجة رحيل زوجته التي أحبها وارتبط بها فنيا وإنسانيا وأن ما تفوه به محمود ذو الفقار بشأن الاعتزال هو قرار انفعالى وسوف يتراجع عنه عندما يهدأ ليستكمل مشواره مع الإبداع السينمائى في التمثيل والإخراج والإنتاج من خلال شركة الإنتاج السينمائى التي تحمل اسم زوجته الراحلة.