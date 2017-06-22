بالتزامن مع اتهامه بالفبركة.. أنباء عن وقف برنامج رامز جلال

دافعت الفنانة المصرية علا غانم عن الممثل رامز جلال وقالت إنه بارع بسبب قدرته على الاستمرار. وأشارت إلى أنّها شاركت معه في اثنين من برامجه. وقالت إنها كانت تعلم فقط أنها ستلتقيه من دون أي تفاصيل إضافية.

وخلال حلولها ضيفة على برنامج «شيخ الحارة» الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة على شاشة «القاهرة والناس» رأت أنه كان على رامز أن يُعلم الفنانين بمقلب النار خوفاً من أن ترفع ضدّه دعاوى قضائية. وسألت: لم أرفع دعوى ضده؟ لأنه أخافني وجعل شعري يتبلل؟» وعلقت: «ما بفهمش ليه بيرفعوا قضايا!».

وقالت إنها شاركت في فخ «ثعلب الصحراء» من دون أن تعرف مسبقاً. وذكرت أنها كانت تعتقد بأن البرنامج يروّج للسياحة.

وتابعت أن أي نجم يظهر في برنامج رامز جلال يكون على علم مسبق بأنه سيتم التصوير معه. لكنه لا يعرف تفاصيل المقلب. وكشفت أنه لا يمكن إذاعة الحلقة دون موافقة الضيف، مشددة على أن رامز جلال موهوب.



وكشفت تقارير إعلامية أن هناك اتجاهًا داخل مجلس إدارة مجموعة “إم بي سي” إلى أن يكون برنامج “رامز تحت الأرض”، هو آخر سلسلة برامج “المقالب” مع الممثل رامز جلال.

وأشارت التقارير إلى أن البرنامج نال سخرية واتهامات من قبل مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بأن المقالب مفبركة، وجرى الاتفاق على تنفيذها حسبما نقلت صحيفة “الإمارات اليوم”.