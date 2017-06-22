إنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي فيديو للفنانة نادين نجيم وهي تقوم بتقليد الفنانة هيفاء وهبي، في مقابلة تلفزيونية لها مع الإعلامي ميشال قزي.

نادين بدت في الفيديو وهي تقلد هيفاء بأغنية "بوس الواوا"، ثم قالت إنها تحب هيفاء كثيراً، وإنها مستعدة لتقليدها بأي أغنية كانت، فطلب منها ميشال ان تغني "أنا هيفا ".

يشار إلى أن علاقة صداقة تربط بين هيفاء ونادين وهما يجتمعان أحياناً في بعض المناسبات الإجتماعية.

وتطل نادين في رمضان 2017 في مسلسل "الهيبة" الذي يحقق نجاحاً كبيراً بينما تقوم هيفاء وهبي ببطولة مسلسل "الحرباية" الذي يحظى بنسبة مشاهدة عالية جداً.