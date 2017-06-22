عادت الفنانة روجينا إلى جمهورها هذا العام من خلال مسلسل «كفر دلهاب» لتشارك البطولة أمام يوسف الشريف بشخصية «زهرة»، المرأة التي تتحول إلى شريرة، ولكن بدافع الحب.

وعن الجانب الشرير في المسلسل، قالت روجينا، في تصريحات صحافية لها: إن الغاية تبرر الوسيلة، حيث ترتكب الأخطاء بما يعادل الحصول على ما تريده من أجل تحقيق أحلامها، وهي أمور بعيدة تماما عن شخصيتها الواقعية، فهي لا يمكن أن تصل إلى أحلامها على حساب الآخرين، ولكنها تسعى وتجتهد من أجل أن تحقق ما تتمناه، مشيرة الى أنها لا تملك مكر «زهرة» ولا شرها، بل هي إنسانة مسالمة.

أما عن التأثير الذي أضافته شخصية «زهرة» لها فقالت إنها من الشخصيات التي أثرت فيها، فلم تكن تخلع ثوب الشخصية إلا قبل النوم، وكانت تطاردها أيضا أثناء النوم وحتى في الاستديو.

وعما إن كانت تؤمن بالسحر والشعوذة كما يحدث في المسلسل، ردت: أخاف السحر وأطلب الحماية منه، لافتة إلى أنها كانت في البداية ترفض أن تتابع مشاهدها لشعورها بخوف شديد جدا من الشخصية التي تقدمها، خاصة أن السحر مذكور في القرآن الكريم، وهناك بالفعل أشخاص يؤذون الناس من خلال السحر. وقالت إنها تثق بأن إيمانها بالله يحميها من أي شيء.