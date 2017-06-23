بعدما أشعلت المخرجة ريما الرحباني مواقع التواصل الإجتماعي بسلسلة فيديوهات للسيدة فيروز من داخل الاستديو، زُفّ الخبر السار لجميع محبّي السيدة فيروز وهو إطلاق ألبوم جديد في شهر أيلول المقبل.

وفي التفاصيل، سيحمل ألبوم السيدة فيروز الجديد إسم "ببالي" ويضمّ 10 أغنيات وهي: رح نرجع نلتقى، يمكن، ببالي، ما تزعل مني، لمين، أنا وياك، حكايات كتير، بغير دني، بيتي زغير، لمين (عزف على البيانو).

وفي حين كان ينتظر جمهور سفيرتنا إلى النجوم صدور أغنية "لمين" في ذكرى رحيل الفنان عاصي الرحباني، تفاجأ روّاد الإنترنت بطرحها في ساعات الليل المتأخرة عبر المتاجر الرقمية.

والأغنية الجديدة مستوحاة من أغنية "Pour qui veille l’étoile" وكتبت كلماتها ريما الرحباني ووزعها ستيف سايدويل. أمّا مطلعها فيقول: "لمين بيبكي الحور لمين؟ لي الأرض بتدور؟ إلك أو إلي أو مش لشي؟ مش لشي ولا أي شي".

إستمعوا إلى أغنية فيروز الجديدة "لمين"، وشاركونا آراءكم.