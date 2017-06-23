أعربت النجمة المصرية مي عز الدين عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر"، عن إعجابها الشديد بضحكة صديقتها الفنانة زينة.

ونشرت مي مقطع فيديو لزينة وهي ترد على أسئلة الجمهور وعلقت عليه قائلة: "بعشق ضحكتك يا بنت الإيه، لازم لو سمعتها أضحك مهما كنت مضايقه، ربنا يسعدك وأشوفك دايما مبسوطة وبتضحكي".



من جهة ثانية، وبعد غياب خمس سنوات عن السينما، وتحديدا منذ أن قدمت الجزء الثالث من فيلم "عمر وسلمى" مع تامر حسني عام 2012 ، تعود مي عز الدين من جديد، حيث اتفقت بشكل مبدئي على مشاركة محمد رمضان بطولة فيلم بعنوان "كوارشي".

ويشهد الفيلم أول تعاون فني بين مي ورمضان، بعد أن أبدت في أكثر من لقاء تلفزيوني مؤخراً، إعجابها به ورغبتها في العمل معه